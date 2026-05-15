От силовых действий к прагматике сделок - что стоит за визитом Трампа в Китай news.by

Государственный визит Дональда Трампа в Пекин - событие, которого мир ждал с особым напряжением. Эксперты называют его попыткой сгладить острые углы внешней политики США, вернуться от жестких силовых действий к прагматике сделок и зафиксировать новую роль Америки в формирующемся многополярном мире. О главных козырях сторон, падении товарооборота и дальнейших перспективах сотрудничества рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев в "Актуальном интервью".

Визит проходит на фоне неблагоприятной экономической динамики. В прошлом году товарооборот между двумя странами упал. Причем пропорция между экспортом и импортом сохранилась: Китай продает США товаров примерно на 420 млрд долларов, а США Китаю - на 140 млрд. "Задача США была скорректировать эту пропорцию. Но получилось так, что она не изменилась. Это плохо для мировой экономики и для экономик обеих стран. Трамп хочет вернуться к политике сделок и прагматике, от которой он отошел в этом году, в том числе за счет жестких военных действий в Иране и Венесуэле", - пояснил аналитик.

О многом говорит состав делегации, которую Трамп привез с собой. Это не просто промышленники, а цифровые магнаты: Дженсен Хуанг, Тим Кук, Илон Маск. "Илон Маск приехал, несмотря на непростые отношения с Трампом после его избрания. Но бизнес превыше всего. Это показывает желание США заработать на рынке Китая и стать проводником американской цифры в КНР, без которой Китаю, будем реалистами, приходится не очень легко. Технические решения, которые есть в США, передовые в мире. Это касается и технологии изготовления процессоров, и некоторых других компонентов", - подчеркнул Никита Татищев.

Ответный козырь Китая - огромные запасы редкоземельных металлов, крайне важных для американской промышленности. "В сотрудничестве две страны друг от друга не уйдут. Определенная разрядка в самом деле ожидается", - констатировал эксперт.

Визит в Китай выполняет не только экономическую, но и политическую функцию - сглаживание острых углов внешней политики Трампа последнего года. "Даже несмотря на успешную для США операцию в Венесуэле и большие проблемы с Ираном, все это создает ореол скандала, жесткости и обмана избирателей. И возврат к экономике, когда слово "сделка" не берется в кавычки, как это было с вопросами относительно Венесуэлы или Ирана, это буквально хорошая торговая экономическая сделка. Трамп чувствует себя комфортно в этой позиции", - сказал аналитик.

По его мнению, США хотят войти в краткосрочный позитивный период за счет Чемпионата мира по футболу, помпезного празднования Дня независимости и положительной разрядки с Китаем. "Хотя полноценной разрядки, когда все противоречия будут сняты, говорить не приходится. Это страны-конкуренты, а где конкуренция, там и противодействие", - добавил Никита Татищев.

Один из острых моментов - поставки оружия Тайваню. "Для Пекина важно выстраивать отношения с Тайванем самостоятельно, без модераторов, придерживаясь политики единого неделимого Китая. И здесь ожидать каких-то прорывов, я думаю, было бы довольно странно. Абсолютный предел - какое-то смягчение формулировок в официальных документах и дипломатической риторике США. Комплекс противоречий между Китаем и Тайванем не решится в рамках госвизита США", - уверен аналитик.

Мир ждет от визита глобальной разрядки. Трамп действительно пытается занять место США в новом, многополярном мире. "Он пытается разместить США в новом мире, добиваясь переконфигурации. Основной тренд его политики - прагматика. Снижение связей в одном регионе в пользу укрепления в другом обосновывается прагматическими целями", - резюмировал эксперт.