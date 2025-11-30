Кто бы ни сменил киевскую верхушку, русофобские наставления Запада никуда не денутся. А пробелы в головах и в душах людей легко заполнят искривленной идеологией, которую навязывают с малых лет.

Искаженные смыслы лет пять назад пытались жестко продвинуть и в Беларуси, но народ больше не верит словоблудию. Попытку быстро пресекли и правоохранители, и Президент Александр Лукашенко. И после этого мы вновь обращаемся к опыту Украины, чтобы понять, а что же хотели из нас сделать и для чего, и что мы делали не так и от чего пора избавиться.

В первую очередь в Беларуси разогнали все иностранные "некоммерческие" организации, которые под видом гуманитарных миссий и добрых дел пытались продвигать и среди детей и подростков, и среди взрослых людей западный взгляд на жизнь и их ценности. Между тем, соседняя страна до сих пор ими кишит.

Украина под управлением Запада и его структур длительное время вела целенаправленную работу по воспитанию с детства граждан новой, другой Украины, где советское прошлое - это оккупация, а триединого братства - Россия, Беларусь и Украина - никогда не существовало.

Экстремистская литература была изъята из библиотек Мариуполя по инициативе органов госбезопасности. Заголовки говорят сами за себя: есть и биография Бандеры, Шухевича, хроника так называемой антитеррористической операции Украины - войны, которая велась Киевом против собственного народа.

Экстремистская литература, изъятая из библиотек Мариуполя

Кадры записаны через год после освобождения российской армии города у Азовского моря. Из очистки печально известного завода, куда националистический батальон "Азов" с 2019 года свозил вооружение и все необходимое для жизни на случай, если крупному металлургическому предприятию придется выполнять роль крепости. В это время батальон нацгвардии Украины "Азов" был уже пропитан радикализмом, а вместе с ним чувством собственного превосходства. Идеологическая работа в Украине показала свои плоды.

Украину к этому вели долго и системно. И если не вспомнить про то, как в 1955 году Никита Хрущев амнистировал пособников нацистов и в УССР их вернулось более 25 тыс. (из них 7 тыс. во Львовскую область), то работы, проделанной в 2000-х годах по взращиванию последователей, было в целом-то достаточно. Однако многие из амнистированных в последующем заняли серьезные посты в идеологическом управлении Украин ы, активно сотрудничали с иностранными спецслужбами против коммунистов и советской власти, а после - против всего, что было связано с русским, в том числе и языком.

Марина Бесчастна, экс-глава Приборского сельсовета Киевской области:

"У нас была реформа библиотечной системы, и в одной из библиотек было списано более 4 тыс. книг - тех, которые не читаются, потому что произошла реформа декоммунизации. Те книги, где было расписано про коммунистическую систему, забрали из библиотеки. Обычные русскоязычные книги - такие, как стихи Анны Ахматовой, "Тихий Дон", книги школьной программы, русскоязычные классики - сохранились. А там, где было расписано про российскую армию и про то, что коммунизм это хорошо - такие книги были исключены из библиотеки".

Интервью было записано в 2018 году. Спустя семь лет стало понятно, что книги не просто увезли, а уничтожили. Ахматова, Шолохов, Толстой вскоре стали изгоями украинских библиотек, а историю Украины переписали, убрав оттуда упоминания о Великой Отечественной войне. Красная армия, освобождавшая от нацистов и Киев, и Варшаву, и Берлин, стала всемирным злом, а формирования радикальных националистов, бандеровцев - национальными героями.

Экстремистская литература, изъятая из библиотек Мариуполя

"Западные фонды заходили в учреждения под видом гуманитарных миссий и тем самым вносили изменения, в том числе и в учебные планы. Происходило расчеловечивание образа братских народов, искажение общей истории, подвига предков, где зачастую высмеивались эти факты. Западные фонды работали в основном с младшим поколением, работали на перспективу. У государства нет будущего, если оно растит младшее поколение на ненависти, на деструктивности и без созидания", - рассказал замминистра образования и науки ЛНР Евгений Мирошниченко.

В 2018 году от постамента Владимира Ильича Ленина в поселке городского типа Репки Киевской области не осталось почти ничего. Вместо него недалеко от украинского водрузили флаг Евросоюза. В 2025 году на местной школе вывешен синий флаг со звездами, табличка USAID и логотип международной некоммерческой организации "Спасем детей", основанной в Великобритании.

Подобные атрибуты были и на территории Луганской Народной Республики, например, в поселке Тошковка, который до 2022 года находился под украинским управлением. Именно эти следы и стали подтверждением системной работы Запада над ментальной трансформацией Украины, начиная с детского сада.

Сергей Белов, помощник уполномоченного по правам человека в ЛНР:

"Часто спрашивают, как за короткое время появилась такая ненависть. Практически все школы по всей Украине, в том числе на территории Донбасса, спонсировались ЮНИСЕФ, Советом Европы в рамках всевозможных фондов. В первую очередь, Данией, Финляндией. Я лично в кабинете директора нашел следующие документы: договор о взаимодействии школы с баптистской организацией, договор о взаимодействии с "Комитетом Украина - НАТО". Судя по всему, к детям приезжали люди из этого комитета и вели беседы".

Сергей Белов, помощник уполномоченного по правам человека в ЛНР

Если мы до сих пор недооцениваем гуманитарное образование и те же беседы с детьми и подростками, то на Западе знают цену и слову (как устному, так и письменному), и его влиянию на неокрепшие умы.

Директор Луганской республиканской универсальной научной библиотеки им. М. Горького Наталья Расторгуева отметила, что, несмотря на лавинообразное развитие цифровых технологий, население до сих пор сохраняет доверие к библиотекам. К печатному слову всегда было большое доверие, как и к библиотекам - хранителям самого большого культурного информационного наследия, поэтому именно на библиотеки и издательскую деятельность был сделан такой большой упор.

Что будет с нацией, когда все, кто помнил нормальную историю, погибнут, сражаясь не за землю, не за семью, а за какую-то выдуманную "правду" чуждых им государств…

"Литература неонацистского содержания, основанная на фейках, исторических инсинуациях, откровенной лжи, однозначно русофобского содержания. Особенно это совпало со временем обострения настроений в Украине, начиная с 2013-2014 года. Уже было массовое свидетельство хорошо выстроенной антироссийской политики, куда вкладывались очень большие деньги, потому что если открыть эти издания, можно увидеть, что это прекрасная полиграфия с очень яркими, рассчитанными на детей, комиксами. Масса художественных альбомов, как, например, "Крутая история Украины от динозавров и до сегодняшнего дня", - рассказала Наталья Расторгуева.