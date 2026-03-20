От цветных революций к сделкам с элитами: почему США выбрали бомбардировки Ирана
Военная операция Израиля и США в Иране - это инструмент давления на местные элиты для заключения выгодных Вашингтону сделок и геополитического контроля над Евразийским континентом. Такое мнение высказал в "Актуальном интервью" замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
"Возможно, что мы все-таки подспудно отошли от эпохи цветных революций. Они уже не действуют нигде. Пробовали же в Иране, все равно не получилось. Методичка Шарпа уже не работает, ее убрали. Америка пошла по пути работы с элитами: устранение верхушек и договоры с элитами. Ведь содержать оппозицию очень дорого. Какие-то сомнительные люди, им нужно платить деньги. Придут они к власти или не придут, непонятно. А вот с элитами можно заключать сделки. Сделки, связанные прежде всего с интересами Соединенных Штатов", - отметил эксперт.
По его оценке, сам конфликт не должен был возникнуть. "Американцы нагнали туда две авианосные ударные группы, разместили свою авиацию, но все это с целью надавить. Потому что это не те силы, которые позволят осуществить полноценное наземное вторжение. Для этого нужны сотни тысяч солдат. Это вопрос сдерживания и принуждения принять интересы Соединенных Штатов. Чтобы эти элиты поняли, что вести военные действия экономически невыгодно, лучше заключить сделку", - пояснил он.
Он (Трамп - прим. ред.) согласится на то, что этот режим продолжит свое существование. Будут определенные, я думаю, договоренности относительно безопасности Израиля.
"Но при этом глобальные структуры, которые создавались в монархиях Персидского залива, будут вынуждены оттуда уйти. То есть инвестиции начнут уходить, уже сейчас это происходит, и не куда-нибудь, а именно в Соединенные Штаты, где сегодня безопасно, где сегодня созданы условия", - обозначил эксперт.
Он также подчеркнул, что в этой ситуации Трамп абсолютно не проигрывает: "И к ноябрьским выборам в Конгресс он вполне может обозначить, что эта империя глобалистов переместилась на территорию Соединенных Штатов, и сегодня она работает на США".
Однако главная стратегическая цель Вашингтона, по мнению замначальника факультета Генштаба, остается нерешенной. "Второй вопрос, который он попытается решить, сделка с Ираном. Правда сейчас не получается, Иран раскусил стратегию Трампа. А самое главное, Трамп не решил одного очень, на мой взгляд, глобального вопроса. Нефть - это не первоочередное. США сами являются сегодня лидерами экспорта нефти. Самый главный вопрос, который для себя решал Трамп, и он остается у него нерешенным, это использование Ирана как пробки, которая, по сути, полностью закупоривала Евразийский континент. Это прежде всего выход России по маршруту Север-Юг, да и Беларуси, в теплые моря и океаны. А у Китая - это как раз "Один пояс - один путь". То есть она имела полный контроль над всеми потоками Китая и России, не только по морской части, но и по сухопутной части", - заметил Андрей Богодель.
"И в этом случае Трамп добивался бы того, что и Россия, и Китай становились бы просто региональными державами, чьи интересы выходили бы не совсем далеко за пределы своих границ", - заключил эксперт.