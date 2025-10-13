От выборов до Майдана - Запад пытается повторить в Грузии украинский сценарий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcec67ed-d4ce-4dc8-8770-fa17a2d58b48/conversions/deaac1c2-cac7-4718-8429-aa472c6f1d08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcec67ed-d4ce-4dc8-8770-fa17a2d58b48/conversions/deaac1c2-cac7-4718-8429-aa472c6f1d08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcec67ed-d4ce-4dc8-8770-fa17a2d58b48/conversions/deaac1c2-cac7-4718-8429-aa472c6f1d08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcec67ed-d4ce-4dc8-8770-fa17a2d58b48/conversions/deaac1c2-cac7-4718-8429-aa472c6f1d08-xl-___webp_1920.webp 1920w

Возле президентского дворца в Тбилиси все еще пахнет слезоточивым газом, люди ходят в масках. Как заявили в МВД Грузии, протесты вышли за рамки закона.

В Грузии все срежиссировали точно по методичке - утром голосование, вечером пылает майдан. Еще с утра 4 октября для стороннего наблюдателя ничто не предвещало беды. Грузины выбирают мэров и глав городских и сельских советов. Голосование проходит очень спокойно, люди идут на участки. Однако эксперты отмечали, что страну пытаются расколоть.

"Внутренние и внешние силы, которые хотели в 2020 году в Беларуси тоже устроить раскол. Я надеюсь, что наша страна тоже устоит. Они хотят разрушить нашу экономику, наши традиции, убить все достояние, которое обеспечили наши предки. Потому что в слабом государстве голодным народом легко управлять", - отметил Почетный консул Республики Беларусь в Грузии (Кахетинский регион, г. Телави) Ираклий Шиошвили.

На 90 % избирательных участков в Грузии электронная форма голосования. Специальный аппарат проверяет удостоверение избирателя, а урна сама подсчитывает бюллетени, после их проверяют вручную. Пару часов спустя картинка сильно изменилась.

Радикально настроенная оппозиция в этот день обещала мирное свержение власти. На выборы они не выставляли своих кандидатов. Лишь две оппозиционные силы участвовали, остальные призывали к бойкоту. Все ставки на вечер. Созывали людей на Площадь Свободы. Премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что планируется свержение законной власти и смена конституционного строя. МВД Грузии мобилизовало работу и публично просило граждан соблюдать закон.

В центр Тбилиси по проспекту Руставели стеклась толпа людей. Началось это шествие от Тбилисского государственного университета и началось предсказуемо с молодежи, вышли студенты. Кроме того, машины из регионов, очевидно, подвозили к Тбилиси людей для участия в демонстрациях.

И если присмотреться, становится понятно, откуда дует ветер, кто вдохновляет эти протесты. Видны флаги Украины, США и Евросоюза.

"Не мы отказались от Запада. Запад отказался от нас, потому что все те обещания, которые были даны Грузии в начале 1990-х, потом в начале 2000-х, особенно, когда страной руководил Саакашвили, это золотой мальчик для Запада, ни шагу не было сделано в сторону Запада, чтобы Грузия стала или членом ЕС, или членом НАТО. И, в конце концов, мы увидели, в какой ситуации сейчас находится Украина. Страна, которая была самой продвинутой во всех отношениях, и в экономическом плане, по численности населения после Российской Федерации. Я посмею сказать, что и в Европе экономика Украины была одной из передовых. Там практически все производилось - начиная от атомной энергии, заканчивая судостроением и всеми теми отраслями, которыми должна обладать держава. Я уважаю украинский народ, но мне жаль, что их получилось одурачить", - сказал председатель грузинской партии "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти.

Муниципальные выборы - это последний шанс у оппозиции показать заказчику "мы что-то можем". До 2028 года выборов, а значит, шанса расшатать страну, не будет. Местная компания завершает электоральный цикл. Парламентские, президентские и вот муниципальные выборы. Когда стемнело, от мирной акции осталось только название. Еще бы, когда такие лекции проходят в университетах на европейские гранты.

"Иногда были такие случаи, когда тренинг проводила одна из некоммерческих организаций, связанная с вопросами здравоохранения. Но реально там внутри учили людей, как перевести все это в противостояние и как все это перевести в столкновение между полицией и демонстраторами", - рассказал член парламента Грузии, руководитель группы дружбы Беларусь - Грузия Ираклий Кадагишвили.

Работа журналистов сильно усложняется. Люди агрессивно реагируют на представителей СМИ и русский язык. Журналисты грузинских государственных телеканалов и вовсе получают порцию перцового газа прямо в лицо. Здесь хорошо поработал Запад. Антироссийские настроения сильны в толпе, среди молодежи. Им когда-то обещали членство в НАТО и ЕС, куда, конечно, не взяли. Им годами выдавали западные гранты и обучали в университетах, в том числе силовым методам противостояния в толпе.

Толпа штурмовала президентский дворец, ломала ворота, начали пылать костры Майдана. В Грузии парламент принял целый ряд законов о запрете иностранного влияния. Страну пытаются бросить в горнило цветной революции.

Пострадали более двух десятков правоохранителей. МВД вынуждено успокаивать толпу, применить слезоточивый газ и водометы.

Оперный певец Бурчуладзе, 75-летний революционер, спешно уезжает в больницу от протестующих. Там же и арестован, как и другие организаторы беспорядков. МВД Грузии ведет расследование. Среди статей нападение на полицейского, уничтожение чужого имущества, попытка захвата стратегических объектов, организации или участия в групповом насилии, призыв к насильственной смене конституционного строя или свержению власти. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка свержения власти в стране организована при поддержке иностранных спецслужб. Напрямую обвиняют в причастности посла Евросоюза.

Эксперты заявляют, именно сейчас открывается окно возможностей для диалога Грузия-Россия, и просят о содействии Беларуси.

Явка на выборах в Грузии составила более 40 %. "Грузинская мечта" уверенно побеждила, получила все кресла мэров и все сакребулы (городские собрания). Кандидаты от "Грузинской мечты" стали мэрами в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти. Осталось удержать страну.

"Эксклюзивно для вас открою маленький секрет. В 2026 году у меня будут внеочередные парламентские выборы. И вот тогда все изменится, потому что очень много адептов, оппозиций, радикалов проникли на этот раз в парламент. Но было не до этого. Все ждут окончания украинского конфликта, который должен решаться за столом", - сделал заявление главный редактор и гендиректор агентства "Грузинформ" Арно Хидирбегишвили.

Николоз Мжаванадзе возглавляет единственный русскоязычный канал в Грузии. Он ситуацию в стране видит так: "Мы должны идти по пути Беларуси. Беларусь сейчас потому процветает и в Беларуси экономика потому на высоком уровне, что они в очень хороших отношениях с Россией. И Александр Григорьевич фактически очень популярная фигура и в Грузии, потому что это человек, который не дал растерзать свой народ. Все фактически республики бывшего Советского Союза огромный ущерб приняли от этих революций. Единственная страна, которая не разрушила свою экономику, не разрушила свою страну, - это Беларусь".