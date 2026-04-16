От Югославии до Украины: как сбываются предупреждения Милошевича о планах Запада
Политолог Юрий Воскресенский в "Актуальном интервью" заявил, что многие предсказания бывшего президента Югославии Слободана Милошевича сбылись. Это сейчас демонстрирует ситуация в Украине.
"Милошевич был действительно великим лидером. Любой политик такого мирового масштаба имеет и положительные, и отрицательные черты. Это абсолютно нормально. Но говорил он очень много здравого. И того, что сбылось. Он очень много вещей предсказывал. Я думаю, поэтому его и заставили замолчать. Странным образом он и умер в европейской тюрьме", - отметил эксперт.
По словам Юрия Воскресенского, будучи лидером многонационального государства, Милошевич ясно видел планы Запада.
Он видел, что Запад планирует перенести свои усилия после расчленения и ослабления Югославии на другие регионы.
А кого прежде всего надо ослабить Западу, чтобы получать дешевые энергоносители и экономически развиваться? "Ему надо ослабить наш регион, - обозначил политолог. - Поэтому после Югославии все силы НКО, активного креативного класса, псевдоученых, теоретиков псевдонационализма направили на наш регион. И, к сожалению, добились результата".
"Они (представители Запада - прим. ред.) работают с активным классом, с лидерами общественного мнения. Их подгребли эти западные кукловоды, промыв соответствующим образом мозги, - подчеркнул он. - Это привело к тому, что сейчас происходит между Россией и Украиной".
Политолог подчеркнул, что Милошевич задолго до нынешних событий предупреждал о стратегии Запада по ослаблению постсоветского пространства, и сегодняшние события наглядно подтверждают его правоту.