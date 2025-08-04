Отмена безвиза? Варшава собирается изменить нормы въезда для украинцев

Вице-спикер Сейма Польши заявил, что спецслужбы и полиция требуют вернуть визовый режим с рядом стран, включая Украину. Это связано с тем, что граждане этих государств постоянно нарушают польские законы.

О намерении Польши восстановить визовый режим с рядом государств стало известно несколько дней назад. За разрешением Варшава уже обратилась в Брюссель.



Отметим, в Польше в качестве беженцев находятся более 800 тыс. украинцев. А отмена безвиза для Украины осложнит и без того не простые отношения между Варшавой и Киевом.