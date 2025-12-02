Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Оттава присоединилась к оборонному фонду ЕС SAFE

Канада стала первой страной, не входящей в ЕС, которая получила доступ к оборонному фонду SAFE объемом 150 млрд евро. Программа была создана в мае 2025 года для усиления европейской обороны.

Теперь участие Оттавы позволит канадским компаниям получать льготные кредиты под гарантии ЕС для закупки вооружений и развивать совместные цепочки поставок. Премьер-министр страны Марк Карни подчеркнул, что это решение диверсифицирует систему оборонных закупок Канады и откроет новые рынки для национальных производителей.

