Оттава присоединилась к оборонному фонду ЕС SAFE
Автор:Редакция news.by
Канада стала первой страной, не входящей в ЕС, которая получила доступ к оборонному фонду SAFE объемом 150 млрд евро. Программа была создана в мае 2025 года для усиления европейской обороны.
Теперь участие Оттавы позволит канадским компаниям получать льготные кредиты под гарантии ЕС для закупки вооружений и развивать совместные цепочки поставок. Премьер-министр страны Марк Карни подчеркнул, что это решение диверсифицирует систему оборонных закупок Канады и откроет новые рынки для национальных производителей.