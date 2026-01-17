Оттава сближается с Пекином на фоне угроз США

Премьер Канады Марк Карни после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил: "Мы пересматриваем отношения стратегически, прагматично и решительно". Это произошло в условиях обострения напряженности с Вашингтоном, угроз Трампа захватить Гренландию, не исключая применения военной силы, мотивируя это "национальной безопасностью".



Новое партнерство охватывает торговлю, энергетику, сельское хозяйство и другие сферы. Это шаг к "историческим достижениям" в двусторонних связях, отметил Карни.