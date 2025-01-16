Ответ на удары ATACMS. ВС России ударили по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины

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Вооруженные силы России ударили по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ATACMS и попытку срыва подачи газа по "Турецкому потоку". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
"В ответ на удары с территории Украины вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS производства США и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки по компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае с целью срыва подачи газа по трубопроводу "Турецкий поток" утром 15 января Вооруженными силами России был нанесен групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины", - сказали в военном ведомстве России.
По данным ведомства, российские военные успешно поразили наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в Стрые Львовской области.
Также в Минобороны России добавили, что Вооруженные силы продолжают в постоянном режиме отслеживать обстановку и любые провокации Украины не останутся без ответа.