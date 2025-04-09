Ответный удар. Китай повысит уровень пошлин против США в 2 раза

Китай ответит на тарифную войну США зеркальными мерами. Пекин повысит уровень пошлин против Соединенных Штатов в 2 раза - с 34 до 84 %. Решение вступает в силу с завтрашнего дня. Это стало ответом на введение Белым домом в отношении китайских товаров ввозных платежей в 104 %.

“Они не хотят, чтобы тарифы вводились против них самих. И это очень просто. Мы заключаем сделки, люди платят тарифы, страны платят тарифы. Прямо сейчас Китай платит 104-процентный тариф. Подумайте об этом - 104 %. Сейчас это звучит нелепо, но за многие товары с нас взимали 100, 125 %. Так было во многих странах. Они обдирали нас направо и налево. Но теперь наша очередь обдирать".