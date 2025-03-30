Ответный удар. Си Цзиньпин сделал заявку на победу в тарифной войне с Трампом

Введение президентом США Дональдом Трампом всеобъемлющих пошлин на импорт изменит мировой порядок, и одним из явных победителей этой политики является председатель КНР Си Цзиньпин. Такое мнение высказала редакционная коллегия газеты The Wall Street Journal (WSJ). Об этом информирует ТАСС.

Китай ответил на недавнее повышение пошлин США, объявив о введении тарифа в размере 34 % на американские товары, начиная со следующей недели. Этот шаг - зеркальный ответ на действия Трампа, который увеличил пошлины на китайские товары.



Помимо этого, напоминает издание, Пекин добавил несколько десятков американских компаний в черные списки, ограничив их доступ к торговле, инвестициям и экспорту. Вдобавок Китай ввел экспортные ограничения на редкоземельные металлы, необходимые для высокотехнологичного производства, что, как считает газета, может серьезно ударить по глобальным цепочкам поставок.

The Wall Street Journal называет текущую ситуацию стратегическим подарком для Си Цзиньпина, поскольку Пекин уверен, что сможет найти альтернативные источники для критически важных импортных товаров.



В то же время страны, которые ранее стремились укрепить свои экономические связи с США для противодействия влиянию Китая, теперь оказываются под давлением. Например, Вьетнам, Таиланд, Индонезия и Филиппины столкнулись с тарифами в размере 46 %, 36 %, 32 % и 17 % соответственно. Япония и Южная Корея получили пошлины в 24 % и 25 %. Это ставит под угрозу усилия Вашингтона по созданию экономического и стратегического блока, способного противостоять Пекину.

Между тем ранее глава Белого дома выразил мнение, что торговые пошлины бьют по экономике Китая сильнее, чем по американской.