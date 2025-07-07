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Ответственность за нападение на сухогруз Magic Seas взяли на себя хуситы
Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" взяли на себя ответственность за нападение на коммерческое судно Magic Seas в Красном море, сообщает ТАСС.
Тонущий сухогруз был атакован беспилотными катерами, ракетами и дронами, заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.
"Йеменские вооруженные силы атаковали судно Magic Seas, принадлежащее компании, которая нарушила запрет на проход в оккупированные палестинские порты. Атака была осуществлена с использованием двух беспилотных катеров, пяти баллистических и крылатых ракет, а также трех дронов", - сказал представитель повстанцев в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
По его словам, атака завершилась прямыми попаданиями по корпусу Magic Seas, после чего в сухогруз начала поступать вода. Как отметил Сариа, атакованное судно "находится под угрозой затопления", однако его экипаж успешно эвакуировался.
Напомним, 6 июля поступило сообщение о том, что у берегов йеменского порта Ходейда было совершено нападение на греческий сухогруз Magic Seas, шедший под флагом Либерии. Отмечалось, что в нападении участвовали несколько судов, с которых был открыт огонь из стрелкового оружия и гранатометов.