Ответственность за нападение на сухогруз Magic Seas взяли на себя хуситы

Грузовые корабли в море news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a900b3a9-1580-4b99-9fbe-0fe6c37d5cd6/conversions/8961035b-6bcc-48f6-93ff-7a72b79c046b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a900b3a9-1580-4b99-9fbe-0fe6c37d5cd6/conversions/8961035b-6bcc-48f6-93ff-7a72b79c046b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a900b3a9-1580-4b99-9fbe-0fe6c37d5cd6/conversions/8961035b-6bcc-48f6-93ff-7a72b79c046b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a900b3a9-1580-4b99-9fbe-0fe6c37d5cd6/conversions/8961035b-6bcc-48f6-93ff-7a72b79c046b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" взяли на себя ответственность за нападение на коммерческое судно Magic Seas в Красном море, сообщает ТАСС.

Тонущий сухогруз был атакован беспилотными катерами, ракетами и дронами, заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

"Йеменские вооруженные силы атаковали судно Magic Seas, принадлежащее компании, которая нарушила запрет на проход в оккупированные палестинские порты. Атака была осуществлена с использованием двух беспилотных катеров, пяти баллистических и крылатых ракет, а также трех дронов", - сказал представитель повстанцев в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По его словам, атака завершилась прямыми попаданиями по корпусу Magic Seas, после чего в сухогруз начала поступать вода. Как отметил Сариа, атакованное судно "находится под угрозой затопления", однако его экипаж успешно эвакуировался.