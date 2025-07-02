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P. Diddy признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения
Жюри присяжных суда на Манхэттене признали американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс) виновным в транспортировке людей для занятия проституцией, однако посчитало, что он невиновен в вымогательстве и торговле людьми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
Слушания по делу P. Diddy продолжались почти два месяца. Всего Комбсу вменялись обвинения по пяти пунктам, самыми серьезными из них были вымогательство и торговля людьми. Как отмечает телеканал, признание виновным по упомянутым обвинениям могло грозить рэперу пожизненным заключением. Вместе с тем наказание за транспортировку людей для занятия проституцией, по двум эпизодам которой Комбс был признан виновным, предусматривает до 10 лет тюремного заключения.
Информации о дате вынесения приговора пока не приводится.
В сентябре P. Diddy был взят под стражу в суде Нью-Йорка после предъявления присяжными обвинений в насилии и торговле людьми. С 2023 года он несколько раз обвинялся в насилии и шантаже. Наибольший резонанс возник после подачи в суд иска бывшей девушкой рэпера - певицей Кассандрой Вентурой. Позднее она отозвала иск.