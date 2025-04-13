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Падение ВВП, деиндустриализация и безработица вместо европейского рая: как добивали Украину
В 1990 году Украина была серьезным локомотивом в важных сферах. Ей пророчили судьбу Южной Кореи: высокие технологии, промышленность, космос. Но тотальная коррупция и воровство не привели ни к чему хорошему.
Те остатки советского наследия, которые еще не были разграблены за 20 лет независимости, добил Евромайдан. Он катком прошелся по всем ключевым сферам.
Экономического чуда после подписания соглашения с ЕС не произошло. Более того, украинские товары оказались не нужны в Европейском союзе. И наступил один из самых серьезных экономических кризисов для страны.
Вместо европейского рая получили рекордное падение ВВП, экспорта, деиндустриализацию, девальвацию, галопирующую инфляцию, падение реальных доходов населения и безработицу.
Иван Мезюхо, политолог:
"Украина за 30 лет утратила высокотехнологические производства. Более того, она все больше превращается в сырьевой придаток Запада. Украинское государство во многом не способно развивать сложные отрасли экономики. Украина утратила статус космической державы. Страна раньше имела собственные спутники, а сегодня об этом никто серьезно не говорит. После госпереворота в 2014 году в Украине умудрились загубить даже авиапромышленность".
За 10 лет гривна обесценилась в пять раз, а экономика превратилась в инвалида, который не способен передвигаться без посторонней помощи, то есть внешнего финансирования.
Стало окончательно ясно: Украина идет по пути разрушения: Брюссель и Вашингтон требуют продать землю, вывозить металл в ЕС. С 2014 года было закрыто 90 % машиностроительных заводов. Если в 1990-м доля промышленности в ВВП Украины была равна половине, то в 2024 году этот показатель был равен 12 %. Цифры хуже африканских.
Упало заметно и производство стали: с 40 млн т до 6 млн т. До 30 % всех пахотных земель уже Зеленский продал американскому фонду BlackRock.
Сегодня Украина - самая бедная страна в Европе по ряду показателей. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в минувшем году озвучил потери Украины только за период боевых действий: "Мы потеряли 30 % нашей экономики, около 20 % наших территорий и потеряли 3,5 млн рабочих мест".
А еще госдолг вырос более чем в два раза, примерно в два раза упал экспорт, тратить тоже стали в несколько раз больше, чем объем поступлений в бюджет. С учетом уменьшения населения, в пересчете на одного жителя страны, госдолг Украины с 2014 вырос и вовсе в четыре раза. А на восстановление страны нужно уже более 1 трлн долларов.
Виктор Медведчук, председатель совета движения "Другая Украина":
"Де-факто страна занимает последние места практически во всех мировых рейтингах по экономике и уровню жизни. К тому же эти процессы экономической деградации Украины начались задолго до 24 февраля 2022 года. Самой бедной в Европе она также была признана по итогам 2018, 2019, 2020 и 2021 годов. Не говоря уже об утрате части территорий, месторождений полезных ископаемых, многомиллионной миграции".
Кроме этого, сильная закредитованность и зависимость от требований кредиторов вынуждают Киев постоянно принимать чувствительные для граждан решения: значительно повышать тарифы на ЖКХ, урезать социальные программы, повышать налоги и т. д.
Украину разорили не войной. Ее убивали 30 лет вороватой элитой, алчными олигархами, слепыми националистами. Теперь там нет промышленности, как нет и будущего. Только бедность и редкоземельные металлы, которые без пяти минут принадлежат США и британцам. И на этой индустриальной могиле стоит оставить надпись: "Мы выбрали европейский путь".
Промышленный геноцид Украины: кто и как отправил страну на свалку индустриальной истории. Западные поводыри и деградация целых отраслей. Разруха и братская могила крупнейших заводов. Кому выгодно, чтобы страна осталась нищей сырьевой колонией. Смотрите в проекте "Понятная политика".