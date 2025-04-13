news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81e80728-a6fd-41c8-b98b-45d048208e2e/conversions/a9484d5a-0eb7-4b1f-a8e0-cd4a26b9decb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81e80728-a6fd-41c8-b98b-45d048208e2e/conversions/a9484d5a-0eb7-4b1f-a8e0-cd4a26b9decb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81e80728-a6fd-41c8-b98b-45d048208e2e/conversions/a9484d5a-0eb7-4b1f-a8e0-cd4a26b9decb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81e80728-a6fd-41c8-b98b-45d048208e2e/conversions/a9484d5a-0eb7-4b1f-a8e0-cd4a26b9decb-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 1990 году Украина была серьезным локомотивом в важных сферах. Ей пророчили судьбу Южной Кореи: высокие технологии, промышленность, космос. Но тотальная коррупция и воровство не привели ни к чему хорошему.

Те остатки советского наследия, которые еще не были разграблены за 20 лет независимости, добил Евромайдан. Он катком прошелся по всем ключевым сферам.

Экономического чуда после подписания соглашения с ЕС не произошло. Более того, украинские товары оказались не нужны в Европейском союзе. И наступил один из самых серьезных экономических кризисов для страны.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c7ae1ac-896e-4b1a-82a9-d4919dc80edc/conversions/afd25763-fa99-4bf8-93be-4bee482ea2e4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c7ae1ac-896e-4b1a-82a9-d4919dc80edc/conversions/afd25763-fa99-4bf8-93be-4bee482ea2e4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c7ae1ac-896e-4b1a-82a9-d4919dc80edc/conversions/afd25763-fa99-4bf8-93be-4bee482ea2e4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c7ae1ac-896e-4b1a-82a9-d4919dc80edc/conversions/afd25763-fa99-4bf8-93be-4bee482ea2e4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вместо европейского рая получили рекордное падение ВВП, экспорта, деиндустриализацию, девальвацию, галопирующую инфляцию, падение реальных доходов населения и безработицу.

Иван Мезюхо, политолог:

"Украина за 30 лет утратила высокотехнологические производства. Более того, она все больше превращается в сырьевой придаток Запада. Украинское государство во многом не способно развивать сложные отрасли экономики. Украина утратила статус космической державы. Страна раньше имела собственные спутники, а сегодня об этом никто серьезно не говорит. После госпереворота в 2014 году в Украине умудрились загубить даже авиапромышленность".

За 10 лет гривна обесценилась в пять раз, а экономика превратилась в инвалида, который не способен передвигаться без посторонней помощи, то есть внешнего финансирования.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38ff3eed-a24e-4616-abc9-63f7299c135f/conversions/8ed33581-ffca-4ce9-bbfa-26ec0ca9525a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38ff3eed-a24e-4616-abc9-63f7299c135f/conversions/8ed33581-ffca-4ce9-bbfa-26ec0ca9525a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38ff3eed-a24e-4616-abc9-63f7299c135f/conversions/8ed33581-ffca-4ce9-bbfa-26ec0ca9525a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38ff3eed-a24e-4616-abc9-63f7299c135f/conversions/8ed33581-ffca-4ce9-bbfa-26ec0ca9525a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стало окончательно ясно: Украина идет по пути разрушения: Брюссель и Вашингтон требуют продать землю, вывозить металл в ЕС. С 2014 года было закрыто 90 % машиностроительных заводов. Если в 1990-м доля промышленности в ВВП Украины была равна половине, то в 2024 году этот показатель был равен 12 %. Цифры хуже африканских.

Упало заметно и производство стали: с 40 млн т до 6 млн т. До 30 % всех пахотных земель уже Зеленский продал американскому фонду BlackRock.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79039b10-420f-4eb1-b363-d8802fcb5b83/conversions/f7f962b8-b0c3-4bf6-9c80-ed2629856ff0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79039b10-420f-4eb1-b363-d8802fcb5b83/conversions/f7f962b8-b0c3-4bf6-9c80-ed2629856ff0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79039b10-420f-4eb1-b363-d8802fcb5b83/conversions/f7f962b8-b0c3-4bf6-9c80-ed2629856ff0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79039b10-420f-4eb1-b363-d8802fcb5b83/conversions/f7f962b8-b0c3-4bf6-9c80-ed2629856ff0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня Украина - самая бедная страна в Европе по ряду показателей. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в минувшем году озвучил потери Украины только за период боевых действий: "Мы потеряли 30 % нашей экономики, около 20 % наших территорий и потеряли 3,5 млн рабочих мест".

А еще госдолг вырос более чем в два раза, примерно в два раза упал экспорт, тратить тоже стали в несколько раз больше, чем объем поступлений в бюджет. С учетом уменьшения населения, в пересчете на одного жителя страны, госдолг Украины с 2014 вырос и вовсе в четыре раза. А на восстановление страны нужно уже более 1 трлн долларов.

Виктор Медведчук, председатель совета движения "Другая Украина":

"Де-факто страна занимает последние места практически во всех мировых рейтингах по экономике и уровню жизни. К тому же эти процессы экономической деградации Украины начались задолго до 24 февраля 2022 года. Самой бедной в Европе она также была признана по итогам 2018, 2019, 2020 и 2021 годов. Не говоря уже об утрате части территорий, месторождений полезных ископаемых, многомиллионной миграции".

Кроме этого, сильная закредитованность и зависимость от требований кредиторов вынуждают Киев постоянно принимать чувствительные для граждан решения: значительно повышать тарифы на ЖКХ, урезать социальные программы, повышать налоги и т. д.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3d04e22-a040-4f02-8e59-7706e1b8e464/conversions/02da454c-91c3-42e2-bb76-d2da1bd3607f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3d04e22-a040-4f02-8e59-7706e1b8e464/conversions/02da454c-91c3-42e2-bb76-d2da1bd3607f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3d04e22-a040-4f02-8e59-7706e1b8e464/conversions/02da454c-91c3-42e2-bb76-d2da1bd3607f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3d04e22-a040-4f02-8e59-7706e1b8e464/conversions/02da454c-91c3-42e2-bb76-d2da1bd3607f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Украину разорили не войной. Ее убивали 30 лет вороватой элитой, алчными олигархами, слепыми националистами. Теперь там нет промышленности, как нет и будущего. Только бедность и редкоземельные металлы, которые без пяти минут принадлежат США и британцам. И на этой индустриальной могиле стоит оставить надпись: "Мы выбрали европейский путь".