Пакистан и Афганистан объявили о временном перемирии

Афганистан и Пакистан объявили о временном прекращении боевых действий в честь мусульманского праздника. С инициативой к сторонам конфликта обратились Катар, Турция и Саудовская Аравия.

Режим прекращения огня вступает в силу 19 марта и продлится до 24-го числа. Исламабад оставляет за собой право возобновить боевые действия в случае нарушения режима прекращения огня афганской стороной.

Напомним, эскалация конфликта между Пакистаном и Афганистаном началась в конце февраля.