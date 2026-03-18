3.66 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
Пакистан и Афганистан объявили о временном перемирии
Автор:Редакция news.by
Афганистан и Пакистан объявили о временном прекращении боевых действий в честь мусульманского праздника. С инициативой к сторонам конфликта обратились Катар, Турция и Саудовская Аравия.
Режим прекращения огня вступает в силу 19 марта и продлится до 24-го числа. Исламабад оставляет за собой право возобновить боевые действия в случае нарушения режима прекращения огня афганской стороной.
Напомним, эскалация конфликта между Пакистаном и Афганистаном началась в конце февраля.
Фото Рexels