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Пакистан нанес удар по школе в Джамму и Кашмире

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Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Пакистан нанес удар по школе в густонаселенном районе Пунч на индийской союзной территории Джамму и Кашмир,  сообщили журналистам индийские источники. Об этом информирует ТАСС.

"Пакистан нанес удар по школе в густонаселенном районе Пунч", - заявили они. Число пострадавших или погибших не уточняется.

Ряд индийских пользователей Х опубликовали видео с места удара по школе в Пунче, на котором видны раненые дети. Медики оказывают им помощь.

Индийско-пакистанские отношения обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 25 индийских граждан и один непалец. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению, совершенному группировкой "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ), пакистанской межведомственной разведки.

ИндияДжамму и КашмирконфликтПакистан