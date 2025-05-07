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Пакистан нанес удар по школе в Джамму и Кашмире
Пакистан нанес удар по школе в густонаселенном районе Пунч на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщили журналистам индийские источники. Об этом информирует ТАСС.
"Пакистан нанес удар по школе в густонаселенном районе Пунч", - заявили они. Число пострадавших или погибших не уточняется.
Ряд индийских пользователей Х опубликовали видео с места удара по школе в Пунче, на котором видны раненые дети. Медики оказывают им помощь.
Индийско-пакистанские отношения обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 25 индийских граждан и один непалец. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению, совершенному группировкой "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ), пакистанской межведомственной разведки.