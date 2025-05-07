Пакистан нанес удар по школе в Джамму и Кашмире

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9028b7e-44f5-4fe0-bccd-3d90508a13d1/conversions/c797306f-49f9-4a1b-9fe8-fd9418a92810-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9028b7e-44f5-4fe0-bccd-3d90508a13d1/conversions/c797306f-49f9-4a1b-9fe8-fd9418a92810-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9028b7e-44f5-4fe0-bccd-3d90508a13d1/conversions/c797306f-49f9-4a1b-9fe8-fd9418a92810-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9028b7e-44f5-4fe0-bccd-3d90508a13d1/conversions/c797306f-49f9-4a1b-9fe8-fd9418a92810-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Пакистан нанес удар по школе в густонаселенном районе Пунч на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщили журналистам индийские источники. Об этом информирует ТАСС.

"Пакистан нанес удар по школе в густонаселенном районе Пунч", - заявили они. Число пострадавших или погибших не уточняется.

Ряд индийских пользователей Х опубликовали видео с места удара по школе в Пунче, на котором видны раненые дети. Медики оказывают им помощь.