Обмен ракетными ударами и перестрелка на границе. Пакистан объявил о начале крупномасштабной операции против Индии - в оборонительных целях, утверждают власти. Данных о наземных боях пока нет. Стороны пока обмениваются авиаударами.



Исламабад атаковал индийские военные базы. СМИ пишут о жертвах среди гражданских, однако официальных подтверждений этому пока нет.



Армия Индии отчиталась об уничтожении площадок, где, по сообщениям из Дели, базировались террористы.



Напомним, отношения между двумя ядерными государствами обострились после теракта в конце прошлого месяца в штате Джамму и Кашмир. Тогда погибли 27 мирных жителей. И сегодня, 10 мая, индийские СМИ сообщили, что высокопоставленные военные двух стран провели первый с начала эскалации телефонный разговор. И в Дели, и в Исламабаде заявили о стремлении снизить напряженность.