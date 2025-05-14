Пакистан вернул Индии пограничника, заблудившегося на границе

Пакистан вернул Индии пограничника, который заблудился и случайно оказался на территории соседней страны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство АНИ и силы пограничной безопасности Индии.

"Сегодня сотрудник Пограничных сил безопасности Джаван Пурнам Кумар Шав, который находился под стражей у пакистанских рейнджеров с 23 апреля, был передан Индии", - сообщил представитель Пограничных сил безопасности.

Шав взяли в плен пакистанские рейнджеры, когда он непреднамеренно пересек международную границу в районе Ферозепур в Пенджабе на следующий день после теракта в Пахалгаме, который усилил напряженность на границе.

Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. При нападении террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг эти обвинения.

Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. Исламабад провел ответные атаки.