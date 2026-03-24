Пакистан заявил о готовности принять у себя переговоры США и Ирана. Глава МИД этой страны подчеркнул: если стороны согласны, Исламабад всегда к этому готов.



Напомним, накануне Трамп заявил, что США и Иран в течение последних двух дней провели конструктивные переговоры о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.



При этом официальный представитель МИД Ирана заявил, что они не проводили никаких переговоров с Вашингтоном, но изложил свою позицию посредникам. Портал Semafor со ссылкой на источники, в свою очередь, заявил, что Израиль не участвует в возможных переговорах Вашингтона и Тегерана.