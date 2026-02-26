3.75 BYN
Пакистан заявил о полномасштабной войне с Афганистаном
Автор:Редакция news.by
Военный конфликт вспыхнул в Центральной Азии. Министр обороны Пакистана заявил, что между его страной и Афганистаном началась полномасштабная война.
В последние несколько часов пакистанские ВВС осуществили бомбардировки целей в Кабуле, а также в провинциях Кандагар и Пактия. Ожесточенные столкновения на границе двух стран начались накануне со взаимного обстрела пограничных застав.
Как сообщается, обе стороны понесли серьезные потери в живой силе и технике. Сообщается также о жертвах среди мирных жителей. Обмен артиллерийским огнем ведется по всей линии общей границы. Как пакистанские, так и афганские войска перешли на сопредельную территорию, где и ведут боевые действия.