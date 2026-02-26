Пакистан заявил о полномасштабной войне с Афганистаном

Военный конфликт вспыхнул в Центральной Азии. Министр обороны Пакистана заявил, что между его страной и Афганистаном началась полномасштабная война.

В последние несколько часов пакистанские ВВС осуществили бомбардировки целей в Кабуле, а также в провинциях Кандагар и Пактия. Ожесточенные столкновения на границе двух стран начались накануне со взаимного обстрела пограничных застав.