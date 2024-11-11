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Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против МУС

Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против МУС

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на CNN.

Документ поддержали 243 члена нижней палаты законодательного органа, 140 высказались против.

Законопроект предусматривает возможность введения Вашингтоном санкций в отношении МУС за "любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников". Санкции будут включать отказ в выдаче виз и запрет на деловые контакты с фигурантами черного списка.

Согласно тексту документа, американские законодатели осуждают выдачу МУС ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны страны Йоава Галанта "за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности в секторе Газа".

Аналогичный законопроект уже был одобрен Палатой представителей в 2024 году, однако Сенат, который в то время находился под контролем демократов, не проголосовал по нему. В Сенате нового созыва большинство у республиканцев, однако пока неизвестно, когда в нем будет рассмотрен законопроект.

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