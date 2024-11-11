Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против МУС

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на CNN.

Документ поддержали 243 члена нижней палаты законодательного органа, 140 высказались против.

Законопроект предусматривает возможность введения Вашингтоном санкций в отношении МУС за "любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников". Санкции будут включать отказ в выдаче виз и запрет на деловые контакты с фигурантами черного списка.

Согласно тексту документа, американские законодатели осуждают выдачу МУС ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны страны Йоава Галанта "за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности в секторе Газа".