Палестина встречает освобожденных заключенных салютами

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Палестинцы встречают салютами автобусы с заключенными, которых освободили в рамках сделки с Израилем. 90 человек привезли в город Бейтуния на Западном берегу Иордана.
Это произошло в рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС, которая ранее передала трех израильских заложников представителям Красного Креста в Газе.
Министр юстиции Израиля ранее заявлял, что за каждого освобожденного гражданина еврейского государства власти страны отпустят 30 палестинских заключенных, а за каждую женщину-военнослужащую - 50.
При этом в своем первом после освобождения заложников заявлении ХАМАС пообещал, что продолжит соблюдать соглашение о прекращении огня. Однако там предупредили, что любые возможные нарушения Израилем данного соглашения поставят под угрозу сделку и подвергнут риску жизни других заложников, все еще удерживаемых в Газе.