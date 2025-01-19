Палестина встречает освобожденных заключенных салютами

Палестинцы встречают салютами автобусы с заключенными, которых освободили в рамках сделки с Израилем. 90 человек привезли в город Бейтуния на Западном берегу Иордана.

Это произошло в рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС, которая ранее передала трех израильских заложников представителям Красного Креста в Газе.

Министр юстиции Израиля ранее заявлял, что за каждого освобожденного гражданина еврейского государства власти страны отпустят 30 палестинских заключенных, а за каждую женщину-военнослужащую - 50.