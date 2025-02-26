Палестинский правозащитник: Трамп хочет превратить Палестину в казино или бордель

Правозащитник из Палестины Салах Абдель-Аати обвинил президента США Дональда Трампа в желании превратить сектор Газа в "казино и бордель", сообщает РИА Новости.

Трамп разместил в собственной социальной сети Truth Social сгенерированный ролик, на котором он отдыхает в компании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и предпринимателя Илона Маска в палестинском анклаве, отстроенном и джентрифицированном после войны.

"Газа будет в разы красивее, чем в представлении Трампа, который хочет превратить ее в казино или бордель, чего никогда не произойдет. Видение Трампа не осуществится. Этому помешает стойкость и несогласие палестинцев", - сказал собеседник агентства, который возглавляет Международную комиссию в поддержку прав палестинского народа.