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Палестинский правозащитник: Трамп хочет превратить Палестину в казино или бордель
Правозащитник из Палестины Салах Абдель-Аати обвинил президента США Дональда Трампа в желании превратить сектор Газа в "казино и бордель", сообщает РИА Новости.
Трамп разместил в собственной социальной сети Truth Social сгенерированный ролик, на котором он отдыхает в компании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и предпринимателя Илона Маска в палестинском анклаве, отстроенном и джентрифицированном после войны.
"Газа будет в разы красивее, чем в представлении Трампа, который хочет превратить ее в казино или бордель, чего никогда не произойдет. Видение Трампа не осуществится. Этому помешает стойкость и несогласие палестинцев", - сказал собеседник агентства, который возглавляет Международную комиссию в поддержку прав палестинского народа.
Планы Трампа в отношении сектора Газа предполагают выселение оттуда 2 млн палестинских жителей в соседние арабские страны и даже Сомали. Сектор Газа лежит в руинах после года вооруженного конфликта между Израилем и движением ХАМАС, которые приостановили боевые действия для обмена пленниками и согласования новых этапов перемирия