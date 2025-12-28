Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Памятник "жертвам коммунизма" в Канаде останется без имен

Памятник "жертвам коммунизма" в Канаде останется без имен, потому что сотни фамилий оказались связаны с нацистскими преступлениями. Планировалось высечь их более 550. Однако еврейские и правозащитные структуры установили: 330 имен принадлежат людям, которые являются нацистскими преступниками или пособниками нацистов.

Министерство культурного наследия Канады отменило решение высечь фамилии на мемориале и заявило, что стена памяти будет содержать только тематическое содержание.

Разделы:

В мире

Теги:

Канада