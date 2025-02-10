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Папа Римский Франциск призвал к восстановлению мира в Украине и других точках напряженности

"Да будут обретены пути мира!" - к восстановлению мира в Украине, на палестинских территориях и в других регионах напряженности призвал мировое сообщество, независимо от вероисповеданий, Папа Римский Франциск.

Он напомнил, что война - это всегда поражение. Люди рождены не для того, чтобы убивать, а для развития народов.

Епископ Рима тепло приветствовал участников аудиенции, обратившись в особенности к молодежи, больным, старикам и новобрачным.

Папа Римский