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Папа Римский Франциск призвал к восстановлению мира в Украине и других точках напряженности
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"Да будут обретены пути мира!" - к восстановлению мира в Украине, на палестинских территориях и в других регионах напряженности призвал мировое сообщество, независимо от вероисповеданий, Папа Римский Франциск.
Он напомнил, что война - это всегда поражение. Люди рождены не для того, чтобы убивать, а для развития народов.
Епископ Рима тепло приветствовал участников аудиенции, обратившись в особенности к молодежи, больным, старикам и новобрачным.