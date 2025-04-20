Папа Римский Франциск выступил с пасхальным посланием

Невозможно достичь мира без разоружения, а стремление защищаться не может становиться гонкой вооружений. Такое заявление в традиционном пасхальном послании сделал Папа Римский Франциск.

Выздоравливающий от тяжелой пневмонии он с балкона базилики Святого Петра в Ватикане поздравил верующих с Пасхой и передал слово главе Службы папских литургических церемоний, который выступил с обращением и благословением "Городу и миру" от имени понтифика.