3.67 BYN
3.08 BYN
3.50 BYN
Папа Римский Франциск выступил с пасхальным посланием
Невозможно достичь мира без разоружения, а стремление защищаться не может становиться гонкой вооружений. Такое заявление в традиционном пасхальном послании сделал Папа Римский Франциск.
Выздоравливающий от тяжелой пневмонии он с балкона базилики Святого Петра в Ватикане поздравил верующих с Пасхой и передал слово главе Службы папских литургических церемоний, который выступил с обращением и благословением "Городу и миру" от имени понтифика.