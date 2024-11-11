ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Папа Римский открыл Святые врата в Ватикане в честь начала юбилейного года христианства

В канун праздника Рождества Христова Папа Римский Франциск открыл Святые врата в соборе Святого Петра в преддверии юбилейного года христианства, который будет отмечаться весь 2025 год.

Папа Римский Франциск:

"Мы призваны даровать надежду усталым, у которых нет сил продолжать, одиноким, подавленным горечью неудачи, и всем тем, у кого разбито сердце, чтобы принести надежду в бесконечные унылые дни заключенных, в холодные и мрачные жилища бедняков и во все те места, которые осквернены войной и насилием. Принесите надежду туда, посейте надежду там. Юбилей уже начался, чтобы все люди могли обрести надежду".

Считается, что паломники, проходящие через врата, получают отпущение грехов.

религияПапа Римский

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все