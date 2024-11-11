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Папа Римский открыл Святые врата в Ватикане в честь начала юбилейного года христианства
В канун праздника Рождества Христова Папа Римский Франциск открыл Святые врата в соборе Святого Петра в преддверии юбилейного года христианства, который будет отмечаться весь 2025 год.
Папа Римский Франциск:
"Мы призваны даровать надежду усталым, у которых нет сил продолжать, одиноким, подавленным горечью неудачи, и всем тем, у кого разбито сердце, чтобы принести надежду в бесконечные унылые дни заключенных, в холодные и мрачные жилища бедняков и во все те места, которые осквернены войной и насилием. Принесите надежду туда, посейте надежду там. Юбилей уже начался, чтобы все люди могли обрести надежду".
Считается, что паломники, проходящие через врата, получают отпущение грехов.
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