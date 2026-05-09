Парад Победы в Москве стал главным запросом украинского Google утром 9 мая

По данным украинского сегмента Google, самым популярным поисковым запросом 9 мая стал парад в Москве, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает iz.ru.

"Украинцы 9 мая с утра массово ищут в интернете информацию о параде Победы в Москве. А также поздравления с 9 Мая. Это следует из данных сервиса Google Trends, который анализирует запросы к поисковику. Большинство таких запросов пишутся на русском языке", - уточнило украинское издание "Страна.ua".