Парадокс политики: Канада увеличивает военные расходы, пока ее граждане грабят магазины с едой
Автор:Редакция news.by
В Канаде местные Робин Гуды обнесли прилавки супермаркетов и раздали продовольствие нуждающимся. Такое "геройство" активисты объяснили стремительным ростом цен на еду.
Импортные расходы - главный фактор инфляции продуктов. К слову, только за 2025 год стоимость продуктов питания в Канаде увеличилась более чем на 6 %.
Несмотря на это премьер-министр Марк Карни пообещал партнерам по НАТО довести военные расходы Канады до 5 % от ВВП. Это ни много ни мало 33,5 млрд долларов и неизбежный рост федерального дефицита.