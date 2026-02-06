Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Парадокс политики: Канада увеличивает военные расходы, пока ее граждане грабят магазины с едой

В Канаде местные Робин Гуды обнесли прилавки супермаркетов и раздали продовольствие нуждающимся. Такое "геройство" активисты объяснили стремительным ростом цен на еду.

Импортные расходы - главный фактор инфляции продуктов. К слову, только за 2025 год стоимость продуктов питания в Канаде увеличилась более чем на 6 %.

Несмотря на это премьер-министр Марк Карни пообещал партнерам по НАТО довести военные расходы Канады до 5 % от ВВП. Это ни много ни мало 33,5 млрд долларов и неизбежный рост федерального дефицита.

Разделы:

В мире

Теги:

оборонные расходыКанадаВВПограбление