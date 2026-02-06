Парадокс политики: Канада увеличивает военные расходы, пока ее граждане грабят магазины с едой

В Канаде местные Робин Гуды обнесли прилавки супермаркетов и раздали продовольствие нуждающимся. Такое "геройство" активисты объяснили стремительным ростом цен на еду.

Импортные расходы - главный фактор инфляции продуктов. К слову, только за 2025 год стоимость продуктов питания в Канаде увеличилась более чем на 6 %.