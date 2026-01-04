Парализован экспорт венесуэльской нефти

По данным Reuters, поставки сырья остановлены на фоне блокады, объявленной президентом США Трампом всем танкерам, находящимся под санкциями. В результате крупнейший нефтяной порт Венесуэлы 3 января остался без загрузки. Сообщается, что несколько судов, готовых к рейсу в США и Азию, так и не вышли в море. Другие танкеры покинули порт пустыми, не дождавшись нефти. Приостановка экспорта затрагивает даже застрахованные суда.