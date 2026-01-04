Протесты, срочные заседания - мир осуждает агрессию США против Венесуэлы

Акт американской агрессии против Венесуэлы категорически осуждает превалирующее большинство стран. Многие мировые лидеры выступают с жесткой критикой действий американской администрации. Осуждает их и Беларусь.

События в Венесуэле показали всему миру, кто есть кто.

Ситуация вокруг Венесуэлы

Внимание всего мира вторые сутки приковано к Венесуэле, где история Боливарианской Республики в один день разделилась на до и после. Военная агрессия США, массированные удары по ключевым объектам и, что шокировало планету больше всего, похищение президента страны Мадуро и его супруги в нарушение всех международных договоров. Мир, охваченный возмущением, выходит на улицы.

В знак протеста на всех континентах прокатилась волна массовых акций. В самой республике на улицы вышли люди, несогласные с захватом своего лидера. Демонстранты скандируют лозунги в поддержку Мадуро, выступая против преступления американских властей. Но что показательно - сами американцы также выступили против незаконного силового вмешательства своей же администрации. В Нью-Йорке сотни людей собрались на Таймс-сквер с плакатами, в Вашингтоне демонстранты вышли к Белому дому, скандируя лозунги против войны и президента. Главным кличем протестов стали фразы "Руки прочь от Венесуэлы" и "Прекратите бомбить Каракас".

Мадуро и его жену доставили в Нью-Йорк Николаса Мадуро в наручниках и в сопровождении федеральных агентов доставили в штаб-квартиру Управления по борьбе с наркотиками 04.01.2026 09:25

Тревожно звучат голоса и в соседних с Венесуэлой странах. Они открыто выражают солидарность. На Кубе митингующие выразили поддержку Мадуро и осудили действия Вашингтона. К слову, на антиамериканских протестах в числе митингующих был замечен и президент Кубы. Он жестко осудил империалистическое нападение США. В Аргентине также прошли многолюдные шествия с лозунгами против агрессии. К прекращению вмешательства призвали и активисты в Канаде. Гневное эхо не стихает и за океаном. По всей Европе горят флаги США. Подобные акции прошли в Париже, Афинах, Берлине и Риме.

Эта всемирная реакция - прямой ответ на неприемлемые нарушения ключевых принципов международного права. Атака на Каракас длилась менее получаса, но этого хватило, чтобы нанести точечные удары по военным базам, портам и центрам связи, оставив часть столицы без электричества.

Но основной целью, как признаются сами американские чиновники, стал именно захват главы государства. Операция, на которую лично дал санкцию Дональд Трамп, была тщательно спланирована: сотрудники ЦРУ несколько месяцев отслеживали местонахождение и распорядок дня Мадуро. Супружеская пара была захвачена в своем доме и тайно вывезена. Теперь Николас Мадуро в наручниках содержится в штаб-квартире Управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке, где ему предъявлен ряд обвинений. Хозяин Белого дома решил, похоже, что все это шоу, и похвастался, что ни одна другая страна мира не смогла бы провести столь экстраординарную операцию.

Верховный суд назначил Родригес исполняющей обязанности президента Венесуэлы Это решение принято Конституционной палатой Верховного суда в связи с иностранной военной агрессией и похищением конституционного президента Венесуэлы Николаса Мадуро 04.01.2026 11:00

И пока президент Венесуэлы находится под стражей, в самой республике Верховный суд назначил исполняющей обязанности главы государства вице-президента Делси Родригес. А до этого уже предпринимались попытки незаконно поделить власть: оппозиционерка Мария Мачадо, которую называют "выхватившей у Трампа Нобелевскую премию мира", заявила о готовности встать за штурвал. Впрочем, сам Трамп холодно отметил, что у нее "нет задатков лидера", а Венесуэлу, по его словам, ждет "капитальная перестройка".

Военную операцию в США считают триумфом: глава Пентагона, похоже, настолько впечатлился военной мощью США, что заявил: теперь Америка может проецировать свою волю везде и в любое время.

Глава Пентагона также добавил: США допускают возможность полномасштабного вторжения в Венесуэлу. Министр войны добавил, что решение по этому вопросу будет согласовываться с Конгрессом.

Китай призвал США немедленно освободить Мадуро и его супругу КНР также призывает Соединенные Штаты обеспечить личную безопасность президента Венесуэлы и его супруги 04.01.2026 12:35

Именно эта наглая риторика и демонстрация силы заставляют мировых лидеров отвечать не только словами, но и действиями. Большинство из них уже выступили с жесткой критикой действий администрации Трампа. Резкое осуждение агрессии и грубого посягательства на суверенитет прозвучало со стороны России, Китая, Кубы, Мексики, Турции, Ирана, Сербии, Сирии и ключевых стран Латинской Америки - Колумбии, Бразилии, Чили. Президент Бразилии, созвавший экстренное совещание, заявил, что произошедшее - это "пересечение красной линии и опасный прецедент". 4 января президент Сербии Александр Вучич в связи с "беспрецедентными преступлениями" созывает экстренное заседание Совбеза своей страны.

В самой Америке против агрессивной риторики выступает ряд конгрессменов, а политическая соперница Трампа Камала Харрис заявила, что его действия "не делают Америку более безопасной".

В разных уголках мира назначены срочные заседания. 4 января министерскую встречу проводят страны Латинской Америки, а 5 января экстренно соберется Совет Безопасности ООН.

В СМИ уже гадают о следующих возможных целях Вашингтона после "успешной" операции. По мнению The Guardian, это могут быть Иран или Дания, против которых Трамп ранее неоднократно высказывал радикальные идеи.

Планета замерла в тревожном ожидании, балансируя на грани новой непредсказуемой эры. Улицы городов горят огнем гражданского гнева, а в тишине дипломатических резиденций и кабинетов спецслужб решается, сможет ли хрупкая ткань международного права быть заштопана после столь грубого разрыва, или "успешная операция" в Каракасе станет не точкой, а зловещим многоточием.