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Парламент Германии со второго раза избрал новым канцлером ФРГ лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который выступает за поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, трансляция заседания ведется на сайте бундестага. Об этом сообщают РИА Новости.

Во вторник председатель немецкого бундестага Юлия Клекнер объявила, что в первом туре за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в 316 голосов для избрания канцлером. Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров.

"За" проголосовали 325 депутатов", - объявила Клекнер.

Мерц, как и предыдущий канцлер Олаф Шольц, последовательно отстаивает необходимость продолжения военной помощи Украине. Более того, Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами, чего Шольц всячески избегал. Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Руководство в Москве будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие властей в Берлине в боевых действиях на стороне киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, новый канцлер Мерц считает необходимым выработать единую позицию ЕС по конфликту на Украине и взаимоотношениям с Россией.