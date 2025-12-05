Парламент Германии одобрил новые правила призыва в армию

Парламент Германии одобрил спорный законопроект о военной службе. Документ направлен на увеличение численности бундесвера. Если набор добровольцев окажется недостаточным, законодатели могут активировать срочный призыв.

Молодежь против нового закона. Массовые митинги охватили несколько городов. В Потсдаме активисты принесли плакаты с надписями: "Нет воинской повинности" и "Стоп третьей мировой".

В Кельне участники акции осудили правительство за перекладывание системной проблемы на молодое поколение из-за недофинансирования, трусости и слепой политики безопасности. Идея срочной службы в Германии крайне непопулярна.