Парламент Грузии вернул в УК статью "Измена Родине"

Парламент Грузии вернул в Уголовный кодекс страны статью "Измена Родине", которая была отменена в 2007-м году во время президентства Михаила Саакашвили.

Статья предусматривает наказание за заключение антиконституционных международных договоров должностными лицами, угрозу внешней безопасности, разглашение государственной тайны, шпионаж, саботаж, заговор или мятеж с целью свержения конституционного строя.

Также грузинские депутаты проголосовали за расширение мандата временной следственной комиссии, которая расследует преступления, совершенные партией Саакашвили "Единое национальное движение" в период с 2003 по 2012 год, а также с 2003 года по настоящее время.