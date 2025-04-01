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Парламент Грузии вернул в УК статью "Измена Родине"
Парламент Грузии вернул в Уголовный кодекс страны статью "Измена Родине", которая была отменена в 2007-м году во время президентства Михаила Саакашвили.
Статья предусматривает наказание за заключение антиконституционных международных договоров должностными лицами, угрозу внешней безопасности, разглашение государственной тайны, шпионаж, саботаж, заговор или мятеж с целью свержения конституционного строя.
Также грузинские депутаты проголосовали за расширение мандата временной следственной комиссии, которая расследует преступления, совершенные партией Саакашвили "Единое национальное движение" в период с 2003 по 2012 год, а также с 2003 года по настоящее время.
Как заявил один из депутатов, статью "Измена Родине" тогдашние власти отменили из-за опасений собственной ответственности за проводимую политику.