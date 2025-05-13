Парламент в Литве нарушал Конституцию? Почему от Вайткуса требовали изменить предвыборную программу

Экс-кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус в "Актуальном интервью" рассказал, почему Центральная избирательная комиссия Литвы требовала изменить предвыборную программу политика.

Когда литовский политик представил в ЦИК свою программу - по его словам, она должна была состоять из 18 предложений - ему ультимативно объявили о необходимости изменить эту программу, иначе она не будет опубликована.

Они сказали, что я своей программой оспариваю международные литовские соглашения, в частности с НАТО. Эдуардас Вайткус

"В моей программе есть предложение: только люди Литвы могут решать, участвовать ли нам в агрессивном военном блоке НАТО или нет, - обозначил экс-кандидат в президенты Литвы. - В литовской Конституции написано, что основные положения, задачи литовского государства должны решать люди во время референдума".

Вторая претензия к программе - попытки издевательства над украинским народом. Предложение Эдуардаса Вайткуса звучало так: "И на этом фоне президент Литвы целует украинский флаг, в то время как литовское правительство разрешает украинцам не придерживаться литовских законов. Разве мы здесь чужие?"

Эдуардас Вайткус news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50b67215-35fc-4e65-b7ea-e4655c14c26f/conversions/604602a9-5a73-44c5-9856-4c362e54d931-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50b67215-35fc-4e65-b7ea-e4655c14c26f/conversions/604602a9-5a73-44c5-9856-4c362e54d931-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50b67215-35fc-4e65-b7ea-e4655c14c26f/conversions/604602a9-5a73-44c5-9856-4c362e54d931-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50b67215-35fc-4e65-b7ea-e4655c14c26f/conversions/604602a9-5a73-44c5-9856-4c362e54d931-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я вижу здесь жалобы на литовскую власть. А вы здесь видите попытку издевательства над украинским народом?", - задал риторический вопрос политик.

Третья претензия - именование литовского правительства предателями. "А так называть нельзя. А почему нельзя? Я им объяснял, что в предыдущем Сейме правительство нарушило литовскую Конституцию", - заявил Эдуардас Вайткус.

Например, политики единогласно одобрили литовско-американское военное соглашение насчет военной базы в Шяуляе. Как заметил экс-кандидат в президенты, в Конституции написано, что в Литве не может быть иностранных военных баз. Тогда Конституционный суд сказал: может, мы ведь члены НАТО, и Литва руководит этой базой и владеет ей.