Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС

Старый миропорядок рушится на глазах. Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда. Об этом сообщил глава МИД Петер Сийярто. Законопроект о выходе из организации был внесен в парламент в начале апреля на фоне официального визита в страну премьер-министра Израиля.

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Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

"Что касается Международного уголовного суда, то, к сожалению, в последнее время произошли плохие, очень печальные, вызывающие беспокойство события. Опасения по поводу беспристрастности и неполитического характера работы суда, увы, подтвердились. МУС пошел в совершенно ином направлении и не только превратился в политический инструмент, но и утратил свой престиж, а теперь даже и серьезность".