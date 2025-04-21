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Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС
Старый миропорядок рушится на глазах. Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда. Об этом сообщил глава МИД Петер Сийярто. Законопроект о выходе из организации был внесен в парламент в начале апреля на фоне официального визита в страну премьер-министра Израиля.
Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:
"Что касается Международного уголовного суда, то, к сожалению, в последнее время произошли плохие, очень печальные, вызывающие беспокойство события. Опасения по поводу беспристрастности и неполитического характера работы суда, увы, подтвердились. МУС пошел в совершенно ином направлении и не только превратился в политический инструмент, но и утратил свой престиж, а теперь даже и серьезность".
Напомним, в ноябре прошлого года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Галанта по обвинению в военных преступлениях в секторе Газа.