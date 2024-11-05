Депутаты Национального собрания Республики Корея проголосуют по вопросу об импичменте президента Юн Сок Ёля из-за введения военного положения. Как ожидается, оппозиции нужно привлечь на свою сторону лишь 8 голосов правящей партии "Гражданская сила", передает ТАСС.

Соответствующую инициативу с предложением объявить импичмент президенту выдвинула группа из 191 депутата, которая представляла шесть оппозиционных партий. Президентская партия "Гражданская сила" контролирует 108 мандатов в Национальном собрании. Для объявления импичмента в парламенте необходимо 200 из 300 голосов.

Известно, что часть депутатов "Гражданской силы" проголосовала за отмену военного положения 4 декабря. Председатель партии Хан Дон Хун резко изменил свою позицию 6 декабря, заявив, что считает необходимым отстранить президента от полномочий. Хан Дон Хун не является депутатом Национального собрания и поэтому не имеет права голоса. В то же время официальный представитель фракции "Гражданской силы" в парламенте сказал, что партия не меняла своего решения и выступает против импичмента.

Демократическая партия "Тобуро", которая контролирует большинство в законодательном органе (170 мандатов), решила провести голосование на два часа раньше - в 17.00 по местному времени (11.00 по мск.) - из-за опасений, что представители "Гражданской силы" могут сорвать голосование, задержав его. Голосование в соответствии с нормами должно пройти до 00.48 по местному времени 8 декабря. Голосование по импичменту - тайное.

Согласно конституции, президент имеет право объявить военное положение в случае войны, вооруженного конфликта или бедствия национального масштаба для поддержания общественного порядка и военных нужд. Президент обязан подчиниться, если законодатели выступят за отмену военного положения, что и произошло 4 декабря.

В инициативе об импичменте указано, что президент "грубо нарушил конституцию и законы", поскольку обстановка в стране не соответствовала условиям для введения военного положения. Юн Сок Ёлю также вменяется нарушение нескольких статей конституции в связи с объявленными мерами военного положения.

Свое решение Юн Сок Ёль обосновал необходимостью борьбы с "просеверокорейскими антигосударственными силами", а также параличом исполнительной власти и правоохранительных органов из-за "парламентской диктатуры" во главе с оппозицией. Сторонники оппозиции считают, что президент пытался с помощью военного положения "избежать расследования в отношении своей семьи и себя самого".

Если за импичмент проголосует 200 депутатов, президент немедленно отстраняется от полномочий, его обязанности будет исполнять премьер-министр. Но окончательное решение принимает Конституционный суд. Рассмотрение дела может занять до 6 месяцев. Для утверждения импичмента за это должны проголосовать шесть из девяти судей. При этом на пока в этом органе вакантны три места. Председатель Конституционного суда заявил, что шести судей достаточно для начала слушаний, но нужны дальнейшие обсуждения, чтобы решить, достаточно ли этого для вынесения вердикта. Согласно закону, кворум составляют семь человек.