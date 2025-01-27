Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с победой на выборах Президента

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах Президента Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Московского патриархата.

"Примите сердечные поздравления с убедительной победой на выборах Президента Республики Беларусь. В течение десятилетий вы самоотверженно служите белорусскому народу, отстаиваете государственные и национальные интересы, заботитесь о гармоничном социально-экономическом развитии страны, об укреплении основ мирной и благополучной жизни граждан", - говорится в послании.

"Отрадно, что в своем непростом служении вы неизменно уделяете большое внимание духовно-нравственному состоянию общества и поддержке традиционных семейных ценностей", - отметил патриарх. Он выразил надежду на дальнейшее развитие взаимодействия органов государственной власти страны и Белорусской православной церкви.