Пациентка с пересаженной свиной почкой установила рекорд по продолжительности жизни после операции

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Американка Тована Луни с пересаженной свиной почкой установила рекорд по продолжительности жизни после операции. Женщина прожила с трансплантированным органом уже более 60 дней, сообщает телеканал "МИР24".
Луни 53 года. В 1999 году она пожертвовала свою почку матери. Во время беременности у женщины начались проблемы с оставшимся органом. Она восемь лет провела на диализе, из-за этого у нее развился сверхвысокий уровень антител, аномально настроенных на атаку другой человеческой почки.
С новой почкой Луни хорошо себя чувствует, энергична и полна сил. Медики ставят оптимистичные прогнозы относительно ее состояния в отличие от предыдущих четверых пациентов в США, которые перенесли трансплантацию свиных органов, но не прожили более двух месяцев. Случай Луни вселяет в специалистов надежду.