Павел Дуров назвал фейком новость об уходе Telegram из России

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что новость об уходе Telegram из России является фейком. В своем блоге он также подтвердил появление в мессенджере плашек, которые пользователи называли "функцией фактчекинга", сообщает ТАСС.

"Несколько дней назад телеграм-каналы опубликовали фейковую новость об уходе Telegram из России. Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в телеграм-каналах", - написал он в своем блоге.