Под предлогом борьбы с терроризмом Франция пытается вмешиваться во внутренние дела иностранных государств. Недавно основатель "Телеграм" Павел Дуров разоблачил Макрона, который через представителей спецслужб пытался повлиять на создателя популярного мессенджера с целью заглушить консервативные голоса в Румынии.

Теперь Дуров выступил с новыми подробностями: представители французской внешней разведки встречалась с предпринимателем якобы для борьбы с терроризмом. Они намеревались получить IP-адреса подозреваемых в преступлениях на территории Франции, однако основной целью Парижа всегда была геополитика: Румыния, Молдова и Украина, отмечает Павел Дуров.