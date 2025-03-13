Пенсионеры и футбольные фанаты против полицейских: в столице Аргентины развернулись боевые действия

На улицах аргентинской столицы развернулись настоящие боевые действия. Здесь в столкновениях принимают участие с одной стороны полицейские, с другой - очень странный тандем: пенсионеры и футбольные фанаты. Такого ожесточения сторон в Буэнос-Айресе не было давно: спецназ применяет не только дубинки, но также слезоточивый газ и резиновые пули. В блюстителей порядка летят камни и коктейли Молотова.

Причиной беспорядков стало видео, которое запечатлело нападение полицейских на старушку-демонстрантку: эти кадры буквально всколыхнули всю страну. Между тем пенсионеры проводят одну акцию протеста за другой уже несколько недель.



В результате реформ президента Милея всего лишь за один прошлый год численность аргентинцев, которые живут за чертой бедности, увеличилась на 10 процентов. Теперь к таким людям относится более половины населения. Особенно тяжело приходится пенсионерам: социальные выплаты им индексируются с задержкой, что превратило их в бедняков.