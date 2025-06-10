Все трагичнее разворачиваются события в Штатах. Беспорядки в США не утихают, федеральное правительство готовится отправить в Калифорнию еще 2 тыс. солдат Национальной гвардии в дополнение к тем, что в штате уже находятся.

Похоже, усиление армейского присутствия в Калифорнии сыграло свою роль. Атаки на центры содержания мигрантов, подлежащих депортации, практически прекратились. Вокруг этого центра в Лос-Анджелесе теперь толпятся пикетчики с флагами и журналисты, а солдаты развлекаются тем, что расстреливают фотографов резиновыми пулями в упор.

Пользуясь тем, что к правительственным объектам стянуты как полицейские, так и Нацгвардия, бунтовщики занялись грабежами магазинов, которые некому защищать. Так называемое революционное мародерство охватило практически всю Калифорнию, к нему присоединились Северная Каролина, а также Техас. Там тоже идет противостояние, а параллельно вандализм и воровство.

Губернатор Калифорнии заявил о неповиновении Дональду Трампу, предложил президенту себя арестовать, а также потребовал передачи командования Национальной гвардией властям штата.

Белый дом пытается перехватить контроль над ситуацией, поскольку власти Калифорнии и ряда других регионов заинтересованы в провоцировании хаоса. Выяснилось, например, что атаку на полицейский конвой в Лос-Анджелесе, которая произошла 9 июня, совершили отпрыски начальства городской полиции.

Демократическая партия через свои НКО поддерживает участников беспорядков, ведь протесты - это возможность превратить Трампа в хромую утку за 3 года до выборов. На 14 июня в США назначена мобилизация всех активистов - беспорядки, как ожидается, охватят 1,5 тыс. больших и малых городов страны.