Пентагон планирует развернуть на Ближнем Востоке дополнительные силы
3 тыс. десантников элитной дивизии, сообщает Wall Street Journal. По данным издания, соответствующий письменный приказ ожидается в ближайшие часы.
Вместе с тем СМИ пишут о масштабной переброске сил США на базы в Израиле и Иордании. Это 35 военно-транспортных самолетов, предназначенных для высадки личного состава и техники.
Темп боевых действий на Ближнем Востоке не меняется. Мишенью новой волны ответного удара Ирана стал юг Израиля. По исламской республике были запущены ракеты из Кувейта. Продолжающиеся боевые действия усугубляют мировой энергетический кризис. Катарская государственная нефтегазовая компания объявила о форс-мажоре по контрактам на поставку СПГ в Бельгию, Италию, Китай и Южную Корею.
На этом фоне Washington Post информирует, что приоритеты американо-израильской операции на Ближнем Востоке изменились. Цель войны теперь - контроль над Ормузским проливом.
Дипломатия через СМИ или информационная война
Тема возможных переговоров между США и Ираном обрастает спекуляциями. Израильские медиа со ссылкой на неназванные источники сообщают, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы дал свое разрешение на начало переговоров с Вашингтоном. Накануне в Белом доме заявляли об уже успешно проведенных переговорах с Тегераном. Однако спикер иранского парламента (с которым якобы и вели переговоры американцы) утверждает обратное. Как передают ливанские СМИ, спикер иранского парламента отметил, что ложные сообщения о переговорах имеют целью манипулирование нефтяными рынками для выхода из тупика, в котором они оказались из-за американо-израильской операции.