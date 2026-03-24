Пентагон планирует развернуть на Ближнем Востоке дополнительные силы

3 тыс. десантников элитной дивизии, сообщает Wall Street Journal. По данным издания, соответствующий письменный приказ ожидается в ближайшие часы.

Вместе с тем СМИ пишут о масштабной переброске сил США на базы в Израиле и Иордании. Это 35 военно-транспортных самолетов, предназначенных для высадки личного состава и техники.

Темп боевых действий на Ближнем Востоке не меняется. Мишенью новой волны ответного удара Ирана стал юг Израиля. По исламской республике были запущены ракеты из Кувейта. Продолжающиеся боевые действия усугубляют мировой энергетический кризис. Катарская государственная нефтегазовая компания объявила о форс-мажоре по контрактам на поставку СПГ в Бельгию, Италию, Китай и Южную Корею.

На этом фоне Washington Post информирует, что приоритеты американо-израильской операции на Ближнем Востоке изменились. Цель войны теперь - контроль над Ормузским проливом.

Дипломатия через СМИ или информационная война