Пентагон расследует данные об ударе по школе для девочек на юге Ирана

Пентагон проводит расследование данных об ударе по школе для девочек на юге Ирана. Это заявил глава министерства войны США.

Кроме того, Пит Хегсет подчеркнул, что Вашингтон пока не намерен задействовать принцип коллективной обороны НАТО в связи с операцией в Иране. Прозвучало также заявление, что США и Израиль в ближайшие дни намерены установить полный контроль над воздушным пространством Исламской Республики.