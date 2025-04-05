Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 тыс. американских военнослужащих из Восточной Европы

Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 тыс. военнослужащих США из Восточной Европы. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников.

По оценке СМИ, такой шаг "вызывает опасения на обоих континентах". Это якобы "придаст смелости" президенту России.

Американский телеканал напоминает, что экс-президент США Байден в 2022 году разместил 20 тыс. американских военных в Европе "для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной".