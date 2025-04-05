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Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 тыс. американских военнослужащих из Восточной Европы
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Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 тыс. военнослужащих США из Восточной Европы. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников.
По оценке СМИ, такой шаг "вызывает опасения на обоих континентах". Это якобы "придаст смелости" президенту России.
Американский телеканал напоминает, что экс-президент США Байден в 2022 году разместил 20 тыс. американских военных в Европе "для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной".
Официальных заявлений нынешней администрации Белого дома по вопросу сокращения контингента в Старом Свете пока не поступало.