Пентагон сокращает оборонные обязательства перед Европой

США намерены сократить свои военные обязательства перед НАТО, об этом сообщает Spiegel. Пентагон уже уведомил европейских союзников о планах Вашингтона перераспределить оборонное бремя. В рамках новой стратегии США планируют на треть урезать поставки стратегической авиации и истребителей, сократить число эсминцев и полностью отказаться от предоставления подводных лодок.

Кроме того, американская сторона больше не будет обеспечивать европейцев разведывательными беспилотниками, потребовав от них самостоятельно закрывать эти задачи.