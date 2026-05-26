Пентагон сокращает оборонные обязательства перед Европой
Автор:Редакция news.by
США намерены сократить свои военные обязательства перед НАТО, об этом сообщает Spiegel. Пентагон уже уведомил европейских союзников о планах Вашингтона перераспределить оборонное бремя. В рамках новой стратегии США планируют на треть урезать поставки стратегической авиации и истребителей, сократить число эсминцев и полностью отказаться от предоставления подводных лодок.
Кроме того, американская сторона больше не будет обеспечивать европейцев разведывательными беспилотниками, потребовав от них самостоятельно закрывать эти задачи.
Белый дом установил для европейских партнеров жесткий дедлайн до начала июня, чтобы те представили свои планы по восполнению возникших пробелов.