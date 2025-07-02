Пентагон сворачивает поставки

США приостановили поставки Украине ракет Patriot, Stinger и Hellfire. Решение, по данным прессы, принято после ревизии. В Пентагоне считают, что систем ПВО и боеприпасов недостаточно даже для американской армии, и теперь заморозят поставки, одобренные еще Байденом. При этом Киев о решении не уведомили. Украинский МИД узнал новость из СМИ и вызвал к себе на ковер временного поверенного в делах США. Как отреагировали американцы на такую наглую выходку со стороны Киева, не сообщается, но Запад затаил дыхание. На тему высказался генсек НАТО Марк Рютте: "Я понимаю, что США надо позаботиться о своих запасах вооружений. В интересах США не дать Украине проиграть и оставить огромную Россию на границе Европы. И, конечно, безопасность в Европе означает безопасность в Америке".