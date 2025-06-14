Пентагон заявил о переброске части средств ПВО из Украины на Ближний Восток

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о переброске части средств противовоздушной обороны из Украины на Ближний Восток. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"Всю неделю я был на слушаниях на Капитолийском холме. Один из вопросов, который задали: "Вы отправили часть своих средств обороны от беспилотных воздушных систем из Украины на Ближний Восток?" Я ответил: "Да". Мы используем все доступные ресурсы для защиты своих людей в том регионе и по всему миру", - сказал Хегсет.

Ранее Владимир Зеленский в интервью ABC пожаловался на то, что Вашингтон отправил на Ближний Восток 20 тыс. ракет, которые предназначались Украине. По его словам, последние высказывания Хегсета по поводу сокращения США расходов на Инициативу содействия безопасности Украины в следующем бюджетном году деморализуют украинское общество.

"Эти слова министра обороны США, они иногда больнее пуль. Потому что они бьют по моральному духу Украины. Если мы можем остаться в одиночестве, это очень болезненно", - заявил Зеленский.