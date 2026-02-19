Переформатирование мира: аналитик Сергей Дик рассказал, кому выгодна глобальная турбулентность

Мировая архитектура безопасности переживает фундаментальный кризис. Привычные механизмы сдерживания и дипломатии дают сбой: границы становятся оружием, переговоры превращаются в шантаж, а военные приготовления опережают политические заявления. На этом фоне растет напряженность от Украины до Тайваня, а недавние раунды консультаций в Женеве и Мюнхене лишь подчеркивают глубину разногласий между ключевыми игроками.

В поисках ответа на вопрос, кто сегодня определяет "красные линии" и какой будет новая архитектура мира, политический аналитик Сергей Дик в программе "Блиц с Павлом Лазовиком" дал развернутую оценку текущим процессам, назвав происходящее не иначе как "переформатированием мирового порядка".

По словам эксперта, текущую обстановку можно охарактеризовать как управляемый хаос. Он подчеркнул, что эта позиция созвучна оценкам российского руководства: однополярная система не просто уходит в прошлое, а разрушается с огромной скоростью под давлением множества конфликтов.

Аналитик Сергей Дик

Аналитик прямо указывает на бенефициара этой турбулентности. По его мнению, хаос выгоден прежде всего тем, кто стремится сохранить глобальное влияние на мировую повестку.

Однако он обратил внимание на знаковое заявление, прозвучавшее на Мюнхенской конференции: даже в стане США признали ошибочность курса на формирование моноцентричного мира. Как отметил Сергей Дик, ссылаясь на риторику американской стороны, унифицировать все страны под одну гребенку невозможно, поскольку у каждого государства есть свои национальные интересы. Это открывает дорогу к формированию новых центров силы и многополярной модели.

Комментируя недавние российско-американские консультации в Женеве, эксперт обратил внимание на их беспрецедентно широкий формат. В отличие от предыдущих встреч, например, в Абу-Даби, состав участников оказался гораздо более представительным. Это и политический блок (замминистра иностранных дел), и военная составляющая (руководитель Главного управления Генштаба), и экономические советники.

Отель "InterContinental" в Женеве, где проходили переговоры РФ и Украины

Отдельное внимание в разговоре было уделено позиции европейских стран, которые, по мнению эксперта, оказались "на обочине" прямого диалога Москвы и Вашингтона. Сергей Дик описывает ситуацию саркастично, отмечая, что европейские лидеры вынуждены "ждать в прихожей", чтобы затем заявить о своей позиции и попытаться вернуться за стол переговоров.

В качестве примера он привел заявления Эммануэля Макрона о желании поговорить с Владимиром Путиным, на что Сергей Лавров резонно заметил: "А что ж ты хочешь, но не звонишь?"

За такой тактикой аналитик видит целенаправленное затягивание конфликта. По его мнению, Брюссель и ключевые столицы ЕС пытаются выиграть время, надеясь, что к ноябрю (когда будут выборы в Сенат США, где могут победить демократы) ситуация изменится.

"Протянуть это время, осталось же совсем чуть-чуть, - прокомментировал Сергей Дик логику европейцев. - И посмотрите, июнь, уже будет не до этого: тут и 250-летие празднования Соединенных Штатов Америки, тут же и Чемпионат мира по футболу (он будет проходить в американском штате Нью-Джерси - прим. ред.), тут же у нас и 80-летие самого Трампа".

Дональд Трамп, президент США

Разногласия между США и Европой, ярко проявившиеся на Мюнхенской конференции, по мнению эксперта, носят глубинный характер. Он напоминает, что у руля большинства европейских стран (за исключением премьеров Венгрии и Словакии) по-прежнему стоят глобалисты.

Их публичная риторика, по словам аналитика, направлена на создание видимости согласия, чтобы выиграть время. В то же время реальные действия Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Кира Стармера направлены на срыв любых мирных договоренностей и продолжение военных действий.

Политолог связывает эту агрессивную риторику с внутренними проблемами самих европейских лидеров. Он называет их "временщиками", чьи рейтинги стремительно падают на фоне усиления правых сил. Транслируя фейки о победе Украины или скором крахе российской экономики, они пытаются удержать свой электорат.

Однако эксперт прогнозирует, что рано или поздно правые силы возьмут реванш на европейском континенте, что неизбежно изменит и внешнеполитический курс ЕС.